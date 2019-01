CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOVENEZIA L'incendio in un impianto di trattamento dell'immondizia a Zevio (Verona): in fiamme 40 tonnellate di scarti provenienti dalla lavorazione meccanica, 4,5 di ingombranti e 24 di imballaggi misti. La cava di Paese (Treviso) imbottita di metalli pesanti: 200.000 tonnellate di nichel e piombo miscelati con calce e cemento. La discarica abusiva a Fossalta di Piave (Venezia): 16.000 metri cubi di spazzatura, stipati in un capannone di 4.000 metri quadrati. Sono solo alcuni degli episodi che hanno contrassegnato le cronache degli...