L'APPELLOVENEZIA Il capogruppo senza tessera di Forza Italia in consiglio regionale del Veneto, Massimo Giorgetti, ha scelto Facebook per rivolgere un appello al presidente del partito Silvio Berlusconi. Una lettera aperta per chiedere «non un congressino», ma «un congresso fondativo» che punti su un vero progetto politico. La scelta di Facebook non è casuale. «Scelgo questo strumento per comunicare perché qualsiasi altro utilizzato fino ad ora è risultato inutile», scrive Giorgetti. Quanto alle voci di un cambio di casacca,...