L'APPELLOVENEZIA Genitori in difficoltà per pagare lo scuolabus dei figli, senza che i Comuni possano aiutarli. È il problema sollevato da Anci Veneto, attraverso una lettera inviata dalla presidente Maria Rosa Pavanello ai ministri Matteo Salvini (Interno) e Lorenzo Fontana (Famiglia), in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico. I sindaci chiedono al Governo di intervenire, classificando questo tipo di trasporto come «servizio pubblico a domanda individuale».LA CORTE DEI CONTIL'impossibilità di sgravare le famiglie dai costi nasce...