L'APPELLOVENEZIA Agnelli tremate, i lupi son tornati. Con la bella stagione e gli alpeggi, in Veneto è di nuovo allarme grandi carnivori. Solo che i piani di intervento decisi con la Regione Veneto non bastano più. Ed è per questo che la Coldiretti chiede l'intervento del Governo. Il punto, però, è che il ministero dell'Ambiente retto da Sergio Costa (quota M5s) non ne vuol sapere di sparare ai lupi: è una specie protetta, non li si può ammazzare. Al che gli agricoltori ribattono esibendo i numeri di quella che definiscono una strage:...