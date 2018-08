L'ANNUNCIO VENEZIA Miss Italia, manca solo la giuria per scegliere la nuova reginetta.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOVENEZIA Miss Italia, manca solo la giuria per scegliere la nuova reginetta. Ieri la Miren, la società di Patrizia Mirigliani che detiene il marchio del concorso, ha annunciato la coppia di presentatori: sarà Diletta Leotta a condurre insieme a Francesco Facchinetti la prossima edizione di Miss Italia che andrà in onda su La7 in due appuntamenti: domenica 16 settembre alle 20.30 (Le Selezioni) e lunedì 17 settembre (La Finale) alle 21,10. Il programma, alla sesta edizione su La7, si svolgerà a Milano negli Studios di Infront...