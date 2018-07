CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOVENEZIA La partita congressuale nella Lega in Veneto è iniziata. E riparte da Gianantonio Da Re, il segretario regionale che ieri ha pubblicamente confermato di non ritirarsi: «Voglio tranquillizzare i tantissimi militanti e sostenitori veneti che mi stanno contattando in queste ore: certo che mi ricandido a segretario il prossimo anno. C'è ancora molto lavoro da fare!». Adesso bisognerà vedere se l'intera Liga veneta farà quadrato attorno al trevigiano o se spunteranno candidature alternative, tali da animare il dibattito ma...