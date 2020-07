L'ANNUNCIO

VENEZIA La famiglia del Teatro Stabile del Veneto cresce e lo fa strizzando l'occhiolino alle imprese e agli imprenditori del Veneto. Ed è così che, con il battesimo ufficiale del governatore Luca Zaia, da ieri la compagine del Tsv si arricchisce di tre nuovi soci: le Camere di commercio di Venezia-Rovigo; Belluno-Treviso e Padova. Tre battaglioni in rappresentanza del tessuto socio-economico del Veneto che hanno deciso di associare agli investimenti anche l'impresa della cultura. Il nuovo patto, che porterà complessivamente quasi 150 mila euro nelle casse del Teatro Stabile, è stato sottoscritto ieri a Palazzo Balbi, al termine dell'assemblea dei soci del Tsv (Regione, Provincia e Comune di Padova, Comune di Venezia) che ha ratificato l'ingresso dei tre enti camerali.

LA NOVITÀ

Con questa decisione, significativa dal punto di vista territoriale, lo Stabile può fregiarsi del titolo di unico teatro pubblico italiano con una rappresentanza di una parte importante delle imprese del Veneto. «Si tratta di un punto di partenza e non di arrivo - ha sottolineato il presidente del Tsv, Giampiero Beltotto - che apre nuovi orizzonti pensando alle collaborazioni in atto e allo studio con Vicenza e soprattutto con Verona, con la quale stiamo ragionando per un festival shakespeariano in un prossimo futuro. Ma quello che più ci interessa è creare una rete che possa offrire ai cittadini del Veneto una circuitazione degli spettacoli in un'ottica metropolitana. Il pubblico deve trovare una offerta differenziata nei nostri teatri che dia il senso di un progetto comune».

LA BENEDIZIONE

Dal canto suo, il presidente della Regione, Luca Zaia ha spiegato come al momento della nomina di Beltotto alla presidenza del Tsv, vi fosse un mandato chiaro: «rilanciare l'azione del Teatro, trasformandolo in grado di interpretare il sentimento e gli interessi dei veneti». «Ora l'ingresso delle Camere di Commercio - ha aggiunto il Governatore - rappresenta la ciliegina sulla torta: le Camere di Commercio hanno assunto una posizione coraggiosa di fronte ad un progetto di respiro e che lo ribadisco deve essere profondamente laico, senza preclusione alcuna verso nessuno. La cultura non ha colore politico, religioso, di pelle. Il teatro deve essere aperto a tutti». Sulla stessa linea anche l'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari che ha ricordato il recente accordo con il circuito Arteven con i teatri minori del Veneto e allo stesso tempo il significato sociale dell'azione del Teatro Stabile. Infine è stata la volta dei rappresentanti delle Camere di Commercio: Antonio Santocono per Padova; Mario Pozza, per Belluno-Treviso e Giuseppe Fedalto, per Venezia-Rovigo. Tutti hanno ribadito l'impegno dei loro enti e delle aziende che rappresentano per una collaborazione tra mondo della cultura e dell'impresa.

IL FUTURO

Ma è stato soprattutto e ancora il presidente Beltotto a chiarire ancora di più il senso dell'accordo con le Camere di Commercio. «Il teatro, questo teatro, è e vuole essere il luogo giusto per far crescere le città. Perchè siamo dell'idea che i tondini di ferro si vendono meglio se coniugati con un messaggio culturale». E all'orizzonte ci sono altre due sfide importanti: allargare ancora di più il raggio di intervento del Teatro Stabile, avviando collaborazioni con Verona e Vicenza, ma anche quella di ipotizzare una compagnia stabile capace di essere espressione della cultura veneta in grado di tenere alto il nome della prosa nella nostra regione. «Ci stiamo impegnando - confessa Beltotto - anche se non è facile e per riuscire nell'intento occorrerebbe almeno un milione di euro. Ma dobbiamo provare. Credo ch9e ce ne siano tutte le potenzialità e l'ingresso delle Camere di Commercio nella compagine amministrativa del Teatro Stabile ne è solo un esempio». L'ultimo pensiero infine va alla questione dell'ormai celebre declassamento che colpì il Tsv l'anno scorso. «Abbiamo evitato il conflitto giuridico (era pendente un ricorso al Tar ndr), ma credo che dopo un periodo di purgatorio, sia arrivato il momento della riscossa. Ci è dovuta».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA