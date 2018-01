CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOVENEZIA L'avanzo della sanità veneta attestato dal ministero dell'Economia e delle finanze per il 2016 ammonta a 13 milioni 729 mila 807 euro e 53 centesimi. Lo annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia, per il quale «la squadra compatta della sanità regionale, gestita con la prudenza e la saggezza del buon padre di famiglia, ha vinto ancora, anche sui conti».«Non ce li siamo fatti da noi - precisa - ma sono stati valutati euro per euro dal Tavolo ministeriale adempimenti per l'Istruttoria del Bilancio consuntivo 2016,...