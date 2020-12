L'ANNUNCIO

VENEZIA L'aeroporto Canova di Treviso diventa base di Ryanair. Il che vuol dire due aerei sempre presenti, 45 rotte per l'Italia e per l'estero, di cui 18 totalmente nuove, 120 persone tra piloti, equipaggi, controllori di volo e addetti vari che vivranno e dormiranno in città per un investimento che oscilla attorno ai 200 milioni di euro. Tutto grasso che cola per lo scalo trevigiano, chiuso dalla scorsa primavera per colpa di una pandemia che ha cancellato passeggeri e voli. Save e la compagnia irlandese hanno sottoscritto l'accordo. E il sindaco trevigiano Mario Conte gongola: «Adesso sono definitivamente fugati tutti i dubbi di chi riteneva che il nostro aeroporto non avrebbe più riaperto. Quando questa pandemia finirà, saremo pronti. In questo caso vince la politica del dialogo, non quella urlata dei comitati. Per Treviso è un momento storico: finalmente possiamo prendere il volo».

LE PREVISIONI

E quando riaprirà il Canova? «Quando torneranno i passeggeri», sorride il presidente di Save Enrico Marchi. Il patto con Ryanair prevede che Treviso diventi base operativa da fine marzo 2021. «Se i vaccini arriveranno prima - dice il presidente - se prenotazioni e richieste di voli inizieranno a crescere, potremmo partire anche a febbraio. L'importante è farsi trovare pronti. Ritengo giuste le limitazioni annunciate per questo Natale. Meglio sacrificarsi adesso per ridurre i contagi, che tirarsi dietro il problema per mesi o anni. Save chiuderà il 2020 e, penso, anche il 2021 male. Ma siamo tranquilli: abbiamo messo in pratica le strategie giuste e ci sono le risorse per resistere. E per programmare». Nella programmazione c'è anche il Marco Polo di Tessera: «I 500 milioni di investimenti sono stati inseriti nei progetti del Recovey Fund - spiega Marchi - lo abbiamo fatto attraverso la Regione adesso vediamo cosa accadrà. Ma anche in questo caso siamo tranquilli perché è comunque tutto autofinanziato». Il futuro insomma ripartirà da Treviso, ma non solo. Ryanair ha annunciato anche un rafforzamento generale negli aeroporti veneti. Dopo quello nella Marca, l'investimento maggiore riguarda Verona dove ci sono nove rotte, 5 nazionali e 4 internazionali e due verranno rafforzate: per Cagliari con 4 voli a settimana e per Birmingham con due. Su Venezia invece le rotte implementate saranno tre: per Barcellona con 10 voli settimana; per Londra Stansted con 19 e per Palermo con 12. «L'Italia, e il Veneto, sono strategici per noi - rileva Eddie Wilson, Ceo di Ryanair - siamo molto soddisfatti di aprire la nostra quindicesima base italiana a Treviso da dove, nel 1998, è partito il primo nostro volo italiano con destinazione Londra Stansted. Avere una base significa fare un salto di qualità perché consente di entrare in tutte le rotte di Ryanair. Per il primo anno, su Treviso, contiamo di muovere tra i 2,5 e i 3 milioni di passeggeri».

I NUMERI

Ryanair dimostra, insomma, di aver la forza di accelerare dove gli altri rallentano: EasyJet, per esempio, ha ridotto la sua presenza su Venezia. Ryanair invece, in questi giorni, ha acquistato 75 nuovi aerei di ultima generazione. Due di questi faranno base su Treviso: «Si tratta di vettori più efficienti - spiega Wilson - che riducono del 16% le emissioni di CO2 e del 40% quelle acustiche. Sono anche più confortevoli con otto posti passeggeri in più. Aprire una base a Treviso significa anche aiutare l'economia indotta, le piccole imprese colonna portante dell'economia di questa regione e il turismo». Sul turismo interviene Marchi, con un'annotazione su Venezia: «Fino a oggi è stata svenduta, va invece tutelata con turismo di qualità, come quello che viaggia in aereo, e incentivando il ritorno della residenza.

LA POLEMICA

In questo scenario il presidente di Save non si scorda dell'unico punto debole: il masterplan da 54 milioni di euro per il Canova ancora bloccato al ministero dell'Ambiente. «Il ministro per tre volte si è rifiutato di firmarlo nonostante ci sia il parere favorevole di tutte le autorità tecniche e scientifiche: siamo al limite dell'abuso d'ufficio».

Paolo Calia

