VENEZIA Dopo essersi battuto per la separazione di Venezia da Mestre, ora Stefano Zecchi si lancia in una nuova avventura: il filosofo, accademico e scrittore che compirà 75 anni martedì prossimo, sarà candidato sindaco di Venezia per il Partito dei Veneti. Anche se la sua residenza è a Milano, Zecchi ha una casa in città, per la precisione al Lido. A Venezia è nato e cresciuto. Per dire: era in classe con Massimo Cacciari. In laguna, poi, ha già svolto per due mandati l'attività di consigliere comunale: nel 2000 è stato capolista del Pdl quando Renato Brunetta perse contro Paolo Costa e nel 2010, dopo la parentesi di assessore e consigliere delegato a Milano, è stato capolista della lista Brunetta quando l'economista si ricandidò contro Giorgio Orsoni. E tre anni fa, durante l'amministrazione di Luigi Brugnaro, è stato il curatore del Padiglione Venezia alla Biennale Arte. Adesso l'impegno con gli autonomisti/indipendentisti di Alessio Morosin e Antonio Guadagnini. «Gli amici, soprattutto quelli scontenti dell'attuale amministrazione, mi hanno chiesto: perché non fai qualcosa per la nostra città? Ed eccomi qua - racconta Zecchi - Mi piace il progetto di Venezia capitale d'Europa, Venezia ha bisogno di una sua autonomia mentre Mestre può diventare una city».

Per quanto riguarda le elezioni regionali, il candidato governatore del Partito dei Veneti dovrebbe essere Roberto Brazzale, 57 anni, vicentino di Thiene, conosciuto per essere il signore del Gran Moravia, il re del burro. «Nessuna anticipazione - dice Alessio Morosin - Posso solo dire che il Partito dei Veneti conta di arrivare al secondo posto dopo Luca Zaia. Al PalaGeox l'altra sera Zaia è stato condannato da Salvini a confermare la coalizione di centrodestra e questo significa che sarà schiavo di Fratelli d'Italia che lo terranno in scacco. Zaia sappia che ci saremo noi a salvare il Veneto, ma il prezzo sarà molto alto».

Sul fronte del centrosinistra, la candidatura di Arturo Lorenzoni a candidato governatore del Veneto si avvia all'ufficializzazione. Ieri un vertice tra big a Roma, domani sera la direzione regionale Pd. Analogo via libera si prospetta per la candidatura a sindaco di Venezia dell'imprenditrice Gabriella Chiellino: Tutte le forze civiche e politiche riunite al tavolo di coalizione - recita la nota diffusa ieri dopo la riunione - hanno ritenuto di verificare se attorno a Gabriella Chiellino ci sono le condizioni per un'ampia condivisione per la candidatura a sindaco di Venezia. Il tavolo si è riconvocato a lunedì per assumere una decisione finale».

