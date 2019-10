CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOVENEZIA Due anni dopo il referendum sull'autonomia, il Leone di San Marco scolpito nel legno viene nuovamente esposto nel piano nobile di palazzo Balbi, solo che stavolta è di fronte e mostra i denti. Un simbolo per dire che il Veneto non se l'è messa via? Oltre due milioni di veneti il 22 ottobre 2017 andarono a votare, il 98% disse sì all'autonomia, nel frattempo sono passati tre Governi, il Gentiloni, il Conte I, adesso il Conte II, e l'intesa ancora non c'è. Anzi, sembra allontanarsi sempre di più visto che il nuovo...