L'Ance: «I Giochi siano un'occasione per le ditte venete»

L'INTERVISTAVENEZIA Per ora Cortina ha ottenuto solo l'ingresso nella candidatura unitaria con Milano e Torino. Ma se davvero l'Italia riuscisse ad aggiudicarsi le Olimpiadi Invernali del 2026, dovrebbe spendere 376,15 milioni di euro in impianti, villaggi e strutture, secondo la stima della commissione di valutazione del Coni. «Un'opportunità straordinaria per il settore delle costruzioni», dice Giovanni Salmistrari, presidente di Ance Veneto.Commesse in vista?«Ogni evento di questo tipo comporta investimenti importanti. Conoscendo bene...