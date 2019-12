CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISI VENEZIA Tassa rifiuti, il Veneto è la regione ordinaria più virtuosa. Lo conferma uno studio della Cgia di Mestre, che analizza la lealtà fiscale nelle varie Regioni in tema di tasse e tariffe comunali: Imu, Tari, bollette dell'acqua. Per la Tari, l'evasione media è nel Veneto di appena 5 euro per abitante, dietro solo ai tedeschi del Trentino-Sudtirol (evasione media 40 centesimi per abitante) e ai francesi della Vallée (evasione media pro capite zero). Dietro al Veneto sta la Lombardia, con 5,60 euro di evasione pro capite, e...