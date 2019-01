CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIVENEZIA I magistrati in Veneto sono pochi, meno che nel resto d'Italia. E i fascicoli - non solo quelli giacenti, ma soprattutto quelli nuovi che mano a mano sopraggiungono - sono tanti, più che nel resto del paese. Giusto per dare un'idea della mole di procedimenti: per smaltire il volume delle pendenze al 31 dicembre 2017 (e stiamo parlando di 26.964 giudizi pendenti) ci vorrebbero 2 anni e mezzo di lavoro, a condizione però che non vi siano più giudizi sopravvenuti. Il che è ovviamente impossibile.È quanto emerge dallo studio...