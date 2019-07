L'Anaao fa ricorso: «Non accorpate l'ospedale S.Antonio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Il sindacato dei medici Anaao Assomed ha fatto ricorso al Tar per bloccare la cessione dell'ospedale Sant'Antonio all'Azienda ospedaliera di Padova. Secondo il segretario regionale Adriano Benazzato, il trasferimento si tradurrà in una perdita di 224 posti letto e costerà ogni anno alle casse dell'Ulss 6 Euganea circa 55 milioni di euro. Ma il presidente della Commissione politiche socio sanitarie della Regione, Fabrizio Boron, parla di polemiche infondate. «Emergono diverse criticità dichiara l'Anaao - non si tratta di una sorta...