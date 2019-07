L'alta velocità Padova-Bologna? Per il governo «è già avviata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREVENEZIA Alta Velocità, Veneto sempre più isolato. E il senatore veneziano del Pd Andrea Ferrazzi attacca: «Risposta del governo alla mia interrogazione imbarazzante, dimostra il disinteresse verso la nostra regione: hanno soppresso un treno utilissimo da Venezia a Roma e lo fanno passare per rimodulazione dell'offerta mentre parlano di una bretella dell'Alta Velocità Padova-Bologna già realizzata nel 2017 che invece non esiste». L'intervento di pochi giorni fa in Senato del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti...