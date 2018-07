L'allievo ha già superato il maestro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO All'inizio tra lui e Giancarlo Gentilini non correva buon sangue. Ma oggi l'allievo sta superando il maestro. Mario Conte è il nuovo sindaco di Treviso: una vittoria pesante, al primo turno con il 54% delle preferenze. 38 anni, geometra, un cursus honorum impressionante da consigliere a sindaco. Si presenta in giacca e cravatta, ma amerebbe forse di più la camicia a quadri da alpino. E il giubbotto di pelle, cassato però dal suo spin doctor perché troppo renziano. Vive nel quartiere in cui è nato, San Paolo, periferia popolare a...