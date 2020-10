L'ALLERTA

VENEZIA La buona notizia? «Non sarà Vaia». Ma c'è anche la cattiva: «Sarà comunque un fenomeno intenso, soprattutto nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza. Quindi chi può, stia a casa». L'appello è di Gianpaolo Bottacin, assessore regionale uscente alla Protezione civile, nel giorno in cui il Veneto è investito dall'annunciata ondata di maltempo (tanto che oggi in Valbelluna saranno chiuse le scuole e sospesi gli eventi) e Venezia è pronta a sperimentare il funzionamento del Mose.

L'AGGIORNAMENTO

Inizialmente stimato nella notte appena trascorsa, il picco del fenomeno è slittato alla giornata di oggi, secondo l'aggiornamento delle previsioni effettuato ieri mattina dal comitato tecnico di emergenza, sulla base del bollettino di Arpav che indica fino a questo pomeriggio «precipitazioni estese e persistenti su zone montane e pedemontane» e raffiche «a tratti forti di scirocco lungo la costa». I modelli hanno confermato l'allerta rossa per rischio idrogeologico nel bacino Piave Pedemontano, nonché l'allerta arancione sempre per rischio idrogeologico nelle aree Alto Piave e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e per rischio idraulico nella zona Basso Brenta-Bacchiglione.

IL MONITORAGGIO

Sotto stretto monitoraggio finiscono così i corsi d'acqua della fascia pedemontana, in particolare quelli minori, come ad esempio l'Agno, il Chiampo, l'Astico, il Muson dei Sassi, il Monticano e il Meschio. I forti venti attesi fino a mezzanotte nella fascia alpina, prealpina e costiera, invece, potranno variamente determinare situazioni di attenzione, pre-allarme o allarme a seconda dell'intensità che sarà riscontrata. Luca Soppelsa, direttore del centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, ha pertanto raccomandato agli enti interessati «di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza» e «di prepararsi con congruo anticipo» alla gestione di «eventuali fenomeni emergenziali».

GLI SCENARI

Ma appunto, quale tipo di emergenza potrebbe profilarsi? «Le precipitazioni previste ha sottolineato Bottacin vanno da un minimo di 60-70 millimetri nell'arco delle 48 ore, a una media di 150 in Valbelluna, con fenomeni locali che possono spingerle anche a 200-300. I venti saranno forti: in quota oltre i 100 chilometri orari (fino a 120-130, è stato poi aggiunto, ndr.), mentre nelle vallate dovrebbero avere velocità inferiori. Il fatto che alcune aree siano indicate in rosso vuol dire che il fenomeno è intenso. Accade mediamente una o due volte all'anno che l'avviso di criticità si colori di rosso, quindi è una cosa abbastanza rara».

Non ai livelli di Vaia, assicura però il sistema regionale, ora che i dati confermano la prudenza manifestata nei giorni scorsi, rispetto a scenari di disastro simili a quello del 2018. «Quella volta tutto il Veneto era rosso ha osservato l'assessore mentre adesso solo una parte, fra il Bellunese e il Trevigiano. Dunque non sarà Vaia, ma si tratterà comunque di fenomeni intensi. E siccome in queste condizioni qualche problema si prevede e si verifica, chiediamo di fare attenzione nel corso della giornata. Se possibile, si consiglia di rimanere a casa, di non andare in giro se non ve n'è la necessità. Occhio anche a non sottovalutare il fatto che il bollettino non è tutto rosso, perché va letto alla luce di quanto Vaia ha lasciato. Da allora il territorio si è modificato in maniera importante, si è mosso tutto. È vero che abbiamo attivato oltre 1.700 cantieri, ma non è ancora terminata l'opera di mitigazione del rischi».

LO STOP

Per questo, dopo un vertice che si è tenuto nel pomeriggio in Prefettura a Belluno, è stato deciso lo stop delle attività didattiche e sportive in 18 Comuni fra le Prealpi bellunesi e le Dolomiti meridionali, fra cui Feltre e lo stesso capoluogo provinciale. Il sindaco Jacopo Massaro ha firmato un'ordinanza che da un lato vieta alla popolazione di avvicinarsi a fiumi e torrenti e corsi d'acqua e di sostare in prossimità di zone interessate da frane e smottamenti, dall'altro sollecita i residenti a rimuovere lamiere o strutture che potrebbero essere portate via dal vento. Provincia e Dolomitibus hanno infine sospeso fino al 9 ottobre la linea 31 dei pullman Auronzo-Tre Cime, per dissuadere gli escursionisti dall'avventurarsi sui sentieri con questo tempaccio.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

