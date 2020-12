L'ALLARME

VENEZIA È allerta rossa in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, con pioggia, neve e venti da forti da burrasca previsti anche per oggi. Strade chiuse ieri per allagamenti e frane, blackout e paesi isolati sulle montagne dove il rischio valanghe è elevatissimo, gravi disagi anche per lo stop della circolazione dei treni. In serata, un'ordinanza del prefetto di Belluno ha chiuso alla circolazione cinque Comuni dell'Agordino (Livinallongo, Rocca Pietore, Zoppè, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia) più San Pietro di Cadore nel Comelico: vietato il transito veicolare all'interno e in uscita da e per questi territori salvo esigenze di estrema necessità e lavorative, una sorta di zona rossa meteorologica. Nel pomeriggio l'assessore alla Protezione Civile del Veneto Gianpaolo Bottaccin aveva chiesto al Prefetto di emettere un'ordinanza ancora più dura per vietare ai non residenti l'accesso alle località montane di tutta la provincia di Belluno. Diverse le frane sulla montagna veneta e disagi anche per raggiungere Cortina. Allagamenti lungo la 51 di Alemagna a Vodo di Cadore e bloccato il passo Cibiana per smottamenti. Nel primo pomeriggio, un fronte di massi e roccia si è staccato dalla parete ed ha investito la strada provinciale 251 bloccando la viabilità in la Val di Zoldo fra Pontesei e Mezzocanale.

In pianura si teme l'esondazione di diversi fiumi. La Città metropolitana di Venezia, su richiesta del Genio Civile e in previsione dell'onda di piena del Piave, ha interdetto il tratto della statale 51 all'interno dell'area golenale di Musile di Piave. Lo stop durerà fino a lunedì 7 dicembre 2020.

Il meteo prevede che anche nelle prossime ore continuerà a nevicare in maniera copiosa sopra i 1000-1500 metri, mentre sotto i 1000-1500 metri piogge intense per tutta la giornata di domani. Rischio idraulico e geologico è concreto in Provincia di Belluno, nella parte alta della provincia di Treviso, nel Veneto Orientale e nell'alta provincia di Vicenza. «La situazione vede alcune interruzioni di energia elettrica, in corso di ripristino da parte di Enel, in provincia di Vicenza e Belluno, mentre abbiamo tre frazioni isolate in comune di Livinallongo - spiegava nel pomeriggio l'assessore Bottacin -. Abbiamo dei problemi con i collegamenti con la frazione di Misurina, con Auronzo di Cadore, e altre problematicità legate alla viabilità considerando che i passi dolomitici sono chiusi. Permane il rischio di valanghe, che nella giornata di domani (oggi per chi legge, n.d.r.) potrà raggiungere il livello 5, cioè il massimo di rischio, nella parte più alta della provincia di Belluno». Chiusi al transito tutti i maggiori valichi delle Dolomiti. Sulla statale 51 di Alemagna, collegamento internazionale dal Veneto verso l'Alto Adige e l'Austria, si sono susseguiti i problemi alla viabilità. E a Cortina c'è chi ha scelto di usare gli sci per andare in paese e percorrere l'isola pedonale di Corso Italia, sino ai negozi del centro. Numerosi gli smottamenti. Chiusa anche la provinciale 422 dell'Alpago e del Cansiglio per frana.

FELTRINO E VALBELLUNA

Interrotta per diverse ore anche la Feltrina, in particolare nello snodo al Carpen. Chiusa la provinciale Madonna del Piave e la galleria di Segusino. In Friuli Venezia Giulia, alberi abbattuti e blackout segnalati a Pordenone, Tolmezzo, Campoformido, Pasian di Prato, Budoia, Sappada, Forni Avoltri; una casa allagata a Tarcento. Chiusa la strada 251 a Barcis per l'esondazione del torrente Cellina. Nel Pordenonese, le località di Claut, Cimolais ed Erto e Casso risultano al isolate sul versante friulano e raggiungibili solo dal Veneto. Il Tagliamento, che ha raggiunto il livello di 2.76 metri a Venzone alle 18, è in aumento: picco di piena a Latisana previsto nella tarda serata di oggi. I Vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia hanno portato a termine 40 interventi di soccorso, 140 in Veneto. A Chez di Arabba intervento di una squadra e di Terna per la caduta di un cavo di un elettrodotto. Portata in salvo una coppia rimasta bloccata da una tormenta di neve a Cima Grappa.

