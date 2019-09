CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEBELLUNO «Eventi come Vaia potrebbero ripetersi». Il professor Raffaele Cavalli, direttore del Dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali, consulente della Regione per il ripristino boschivo post Vaia, tra i massimi esperti del panorama internazionale in materia di ambiente naturale. Con chiarezza didascalica elenca i segnali che devono portare ad un'accelerazione nella coscienza della montagna.IL CONTESTO«Il bacino del Mediterraneo si sta surriscaldando generando dei fenomeni ciclonici riconducibili alla tropicalizzazione....