L'AGGRESSIONE CAERANO (TREVISO) Voleva che un gruppo di nomadi si spostasse da

L'AGGRESSIONECAERANO (TREVISO) Voleva che un gruppo di nomadi si spostasse da un'area che aveva occupato abusivamente e, per tutta risposta, è stato pestato e mandato all'ospedale: in faccia aveva ancora i segni del pestaggio da parte di un gruppo di nomadi che non volevano saperne di lasciare un campo abusivo. La vittima è il sindaco di Caerano San Marco, Gianni Precoma, che aveva deciso di intervenire anche se in questi giorni il vigile del paese è in ferie. Se qualcuno voleva prenderlo a pugni per intimidirlo e farlo scendere a patti, ha...