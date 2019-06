CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOVENEZIA Si è spenta a 103 anni Emma Vidal, decana delle merlettaie dell'isola di Burano. Aveva girato il mondo, era stata in Giappone e in Finlandia, ma confidava spesso che le pesava di più arrivare al centro storico di Venezia dalla sua isola, Burano.Lei stava bene seduta su quella sedia in piazza Galuppi, dove è rimasta fino a qualche tempo fa, a lavorare imperterrita alle sue creazioni, sostenuta da una vista eccellente tanto che non aveva mai avuto bisogno di un paio di occhiali per infilare il filo nella cruna dell'ago. Una...