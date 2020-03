TREVISO Associazione a delinquere finalizzata alla truffa. È questa l'ipotesi di reato contenuta che la Procura di Treviso ipotizza ai danni dei clienti di Veneto Banca per la quale i sostituti procuratori di Treviso Massimo De Bortoli e Gabriella Cama hanno indagato sei persone: si tratta dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, dell'ex condirettore generale e responsabile dell'area commerciale Mosé Fagian, dell'ex responsabile della Direzione Centrale Pianificazione - Controllo Renato Merlo, dell'ex responsabile della Direzione Centrale Amministrazione e, dopo il 2014, Dirigente Preposto alla redazione dei libri contabili societari Stefano Bertolo, dell'ex responsabile della Direzione Centrale Compliance Massimo Lembo, di Cataldo Piccarretta, che di Veneto Banca era stato il direttore dell'Area Mercato Italia. Per l'accusa tra il 2012 e il 2015 Consoli e gli altri cinque fecero in modo che il personale direttivo e impiegatizio delle filiali di tutto il gruppo ponesse in essere nei rapporti con la clientela artifici e raggiri consistiti nel proporre l'investimento come sicuro spesso a persone non in grado, per livello di istruzione, per età avanzata o per tipologia di professione, di valutare correttamente il rischio. Inoltre in alcuni casi sarebbero state apposte sulla documentazione inerente l'acquisto di titoli firme dei clienti che però sarebbero risultate essere false.

de.bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA