L'ACCORDO VENEZIA Riprendono questa settimana le attività a Palazzo Ferro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDOVENEZIA Riprendono questa settimana le attività a Palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa del Veneto che in primavera dovrà essere rinnovata, portando così ad esprimere anche il nuovo vertice del Balbi. Rispetto alle strategie politiche, tutto tace nei Palazzi, avvolti nel clima nazionale di attesa per l'evoluzione della crisi di governo. Ma sul piano tecnico la macchina si è già messa in moto, con il raggiungimento di un'intesa tra il Consiglio e la Giunta, espressamente mirata a raggiungere due obiettivi principali,...