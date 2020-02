L'ACCORDO

PADOVA La Regione Veneto e l'Anaao Assomed del Veneto si sono dichiarate favorevoli nel concordare la conciliazione di fronte al Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia a conclusione di una vertenza giudiziaria iniziata in dicembre 2019 conseguente alla denuncia di Anaao contro la Regione Veneto per comportamento antisindacale (ricorso ex art. 28 Legge 300 del 1970) per la mancata attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2019 tra la Regione Veneto e la Dirigenza Medico Veterinaria, la Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e il settore.

Le parti hanno concordato di incontrarsi il 13 febbraio, con tutte le altre organizzazioni sindacali regionali del settore sanità per dirimere le incomprensioni sorte nell'esecuzione del Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2019 e dare attuazione in modo esaustivo a quanto concordato nello stesso Protocollo d'Intesa. La Regione Veneto e Anaao Assomed del Veneto hanno concordato che le materie e gli argomenti di confronto dovranno essere quelli indicati nel Protocollo, stabilendo i termini del dialogo tra le parti in modo concorde su tempi e modalità; le priorità di confronto, la tempistica degli incontri con la partecipazione dell'assessore Lanzarin.

