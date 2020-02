L'ACCORDO

dal nostro inviato

TRIESTE Tic, toc, tac. Prima un rimbalzo, poi un secondo, quindi un terzo: il suono del sasso, scagliato per 170 metri giù nell'abisso di Plutone, squarcia il silenzio del Carso. Adesso che la ricorrenza del 10 febbraio è passata, portando via con sé l'enfasi delle cerimonie e il clamore delle polemiche, nel vicino sacrario di Basovizza restano le corone d'alloro e i nastri tricolore. Ma la commozione è già qui, in questa gola intitolata al dio degli inferi che si apre in fondo alla dolina, dove una rappresentanza del Consiglio regionale del Veneto ascolta ammutolita il tonfo della pietra, lanciata da Massimiliano Lacota proprio per far sentire l'effetto che fa. «Ecco, ventuno persone vennero buttate nello strapiombo così, legate l'una all'altra con il filo di ferro, sotto una scarica di mitra che colpì quelle davanti affinché il loro peso trascinasse pure quelle dietro», spiega il presidente dell'Unione degli Istriani, l'associazione che ha appena disertato la solenne celebrazione del Giorno del ricordo al Senato per protesta contro la mancata revoca del cavalierato repubblicano al maresciallo Josip Broz Tito, «il criminale responsabile della tragedia delle foibe e dell'esodo di 350.000 italiani»: una richiesta condivisa all'unanimità dall'assemblea legislativa veneta (e invece solo a maggioranza da quella friulgiuliana), arrivata in delegazione a Trieste per sottoscrivere un accordo che punta a promuovere le visite dei politici e degli studenti nei luoghi della memoria lungo il confine orientale.

LE EMOZIONI

La firma matura al culmine di una mattinata ad alto tasso di emozioni, che oltre alle foibe di Plutone e Basovizza vede pure la visita al centro raccolta profughi di Padriciano, ora museo di carattere nazionale, ma che a partire dagli anni 50 fu un campo di concentramento capace di rinchiudere fino a 4.000 sfollati in contemporanea. Qui morì anche la piccola Marinella, omaggiata da Simone Cristicchi nello spettacolo L'esodo. E qui sabato arriverà da Roma la sindaca Virginia Raggi, con un gruppo di giovani. Le foto in bianco e nero degli esuli, i loro mobili numerati e ammassati, le immagini sacre che le famiglie non riuscirono a mettere in valigia prima di essere imbarcate sul piroscafo Toscana che da Pola le avrebbe deportate a Venezia o Ancona. «Questa è la Pompei di un mondo che improvvisamente si è interrotto», mormora Lacota, mostrando i quaderni su cui i bambini scrivevano i dettati della propaganda comunista: «Tito è il nostro compagno». Aggiunge il leader dell'Unione: «Il guaio è che ancora oggi nei testi scolastici sloveni troviamo pagine tratte dalla narrazione degli anni 50. Purtroppo la polemica con la Slovenia non finirà mai, perché il problema da storico è diventato culturale. E certo non aiuta il fatto che in Italia l'estrema destra gonfi i numeri degli infoibati, che invece noi stimiamo prudentemente in 5-7.000 se consideriamo solo i civili e in 10-15.000 se sommiamo pure i militari».

IL CONSENSO

In questi luoghi, ma anche sulle trincee della Grande Guerra e sulle tracce della Serenissima, dal prossimo anno scolastico verranno invitate le scuole superiori venete, in forza del protocollo d'intesa siglato per il Consiglio regionale dal segretario generale Roberto Valente, che porta così il saluto del presidente leghista Roberto Ciambetti: «Raccogliamo l'invito di Sergio Mattarella a coltivare la memoria, nella consapevolezza che il vero avversario insidioso da combattere è l'indifferenza». Su questo il consenso è traversale a Palazzo Ferro Fini: «Nelle votazioni abbiamo registrato l'unanimità perché la politica deve essere di esempio, tanto più in tempi di negazionismo», afferma lo zaiano Alberto Villanova, numero uno della commissione Cultura che ha promosso l'iniziativa. «Invece qui il Secondo Dopoguerra brucia ancora moltissimo nella contrapposizione e nel silenzio», osserva Alessia Rosolen, assessore nella Giunta di centrodestra del Friuli Venezia Giulia. «Vedremo come andrà in aula la prossima settimana con il progetto di legge dedicato al Giorno del ricordo», dice Mauro Bordin, capogruppo friulgiuliano della Lega, ricordando la contrarietà di centrosinistra e minoranza slovena alla mozione su Tito. «Queste divisioni non hanno più senso di esistere», concordano dal fronte veneto la dem Francesca Zottis e il pentastellato Simone Scarabel, presente con la collega Erika Baldin. «Peccato però sottolinea il leghista vicentino Maurizio Colman che ci siano Comuni come Schio che, dopo aver rifiutato le pietre d'inciampo in memoria delle vittime della Shoah, ora non vuole deliberare nemmeno l'omaggio ai martiri delle foibe...».

Angela Pederiva

