LA POLEMICA

VERONA E scoppia pure il caso Berizzi. Il giornalista di Repubblica, autore di inchieste sul neofascismo per le quali subito minacce e atti intimidatori, tanto che vive sotto scorta dal febbraio 2019, domenica ha postato un commento su Twitter che ha fatto infuriare non solo i veronesi: «Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma». Apriti cielo, sui social è accaduto di tutto, comprese le risposte immediate di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un commento che Berizzi, probabilmente accortosi subito di essere andato oltre, ha cancellato scusandosi con i veronesi e la città: «Sono sicuro che la maggioranza dei veronesi, a differenza di una piccola minoranza di odiatori seriali be noti in città, abbia capito il senso del mio messaggio di ieri. Ribadisco la mia piena, totale e incondizionata solidarietà a tutti - tutti - i cittadini di Verona colpiti dal nubifragio di ieri. Se qualcuno si è sentito offeso, me ne scuso».

LE REAZIONI

La frittata, però, era già fatta. Tanto che lo stesso sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha denunciato il fatto: «Qualcuno sui social ha perso l'occasione di mordersi la lingua e di starsene zitto davanti ad una città che, già in difficoltà per l'emergenza Covid, ora si trova a dover affrontare anche questa calamità naturale. E mi riferisco in particolare ad un giornalista di Repubblica». A fare il nome di Berizzi ci ha pensato subito l'assessore alla sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Verona, Daniele Polato che attacca: «Paolo Berizzi ha superato i limiti, domani in giunta, da amministratore, annuncerò una querela nei suoi confronti e anche un esposto all'Ordine dei Giornalisti». Ma non solo. Paolo Borchia, eurodeputato veronese della Lega, ha fatto sapere di «aver inviato una lettera al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, chiedendo le dimissioni del giornalista. Serve un intervento forte, le frasi di Berizzi sono miserabili e denotano assenza di qualsiasi statura morale. Ed i tentativi di rettifica di Berizzi difettano di credibilità e sono patetici. Per molto meno opinionisti di orientamenti diversi sono stati esonerati dall'ordine dei giornalisti, ma l'etica non deve avere colore politico».

Anche il consigliere regionale Stefano Valdegamberi non ha risparmiato critiche a Berizzi: «Le sue affermazioni sul karma che ha colpito i veronesi sono di una gravità estrema. Venga immediatamente sospeso dal suo ruolo di giornalista e lo Stato gli revochi subito la costosa scorta, pagata anche con i soldi dei veronesi, uno spreco inutile per un provocatore seriale». Intanto, sui social si scatenavano Meloni e Salvini. «Quelle di Berizzi sono parole gravissime e inaccettabili», ha twittato la leader di Fratelli d'Italia, concludendo «Ecco a voi la solidarietà di un inviato di Repubblica nei confronti dei cittadini veneti. Solo io reputo gravissimo e inaccettabile che un giornalista si esprima con simili termini nei confronti di una comunità colpita da una calamità? Ma un briciolo di vergogna no?!». E Salvini non è stato da meno: «Questo sarebbe un giornalista e scriverebbe su Repubblica. Che orrore, quanto odio. Mancava scrivesse #colpadiSalvini... Il suo commento è talmente stupido che non merita commenti, semmai pena, tristezza e compassione». Ma le accuse al giornalista non sono arrivati solo da destra.

VERONA SOLIDALE

Durissimo il consigliere comunale Tommaso Ferrari di Traguardi, civica di centrosinistra: «Quella di Berizzi è un'uscita demenziale figlia di cliché e pregiudizi. Invece che straparlare di karma, iniziamo a pensare all'ambiente. Paolo Berizzi, oggi, ci ricorda con maestria che le esternazioni offensive e fuori luogo sono una cosa straordinariamente bipartisan. Ma fa di più: esacerbando strumentalmente il peso di un'estrema minoranza in città solo per lucidare il suo patentino di antifascismo duro e puro, fornisce combustibile di ottima qualità alle polemiche incendiarie di quelle stesse frange, piccole ma tenaci, che pretende di avversare. Il nostro pensiero va agli operatori, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e ai volontari che accanto a tanti cittadini normali hanno mostrato la forza della solidarietà che resta la virtù migliore della nostra terra, quella che ci permetterà di rialzarci ancora. Una forza che non può essere scalfita nemmeno da parole superficiali e ottuse di chi, in questo momento, per egocentrismo specula sulla tragedia per una sterile polemica ideologica nutrita di cliché».

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA