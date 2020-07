IL CASO

JESOLO (VENEZIA) Si è costituito il quarto aggressore del tunisino massacrato a Jesolo davanti a un locale, dopo aver infastidito e minacciato i clienti. A convincerlo potrebbe essere stato il rimorso per quanto accaduto. Ma anche la paura di essere identificato a breve dai Carabinieri. Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, dunque, si è presentato spontaneamente dai carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave, assistito dal proprio legale, l'avvocato Giorgio Crepaldi, il quarto giovane autore del barbaro pestaggio di giovedì notte, contro un 38enne tunisino, avvenuto all'esterno del bar Comida, in piazza Milano.

INCENSURATO

Si tratta di un giovane, anche lui jesolano come gli altri tre già identificati, poco meno che trentenne, incensurato e con un lavoro. Insomma, anche lui un ragazzo senza problemi e senza denunce alle spalle, ma che si è fatto travolgere da un momento di autentica violenza. Per questo il giovane, che pensava di essere prossimo all'identificazione degli investigatori, ha ritenuto opportuno presentarsi volontariamente fornendo, dopo essere stato formalmente indagato, la propria versione dei fatti che è stata trasmessa all'autorità giudiziaria che sta coordinando le indagini. Un'attività che ovviamente continua senza sosta.

L'obiettivo rimane quello di mettere assieme tutti i tasselli di questa vicenda, ma anche di identificare tutte le persone presenti al momento dell'aggressione. Vale a dire chi era dentro al bar e chi si trovava all'esterno. Compreso chi ha assistito al pestaggio, anche filmando con il telefonino l'intera scena, ma non ha fatto nulla per fermare i quattro giovani che si sono scagliati contro il tunisino. Nemmeno quando il 38enne è stramazzato a terra perdendo i sensi ma continuando ad essere colpito con una serie di calci. Dai presenti non è arrivato nessun gesto e nessuna parola per fermare quella violenza cieca, nemmeno quando l'extracomunitario non aveva più alcuna possibilità di difendersi e reagire. Un aspetto evidenziato dagli stessi inquirenti e che potrebbe aprire nuovi scenari. Anche per chi ha solo assistito al pestaggio ma non ha fatto nulla per impedirlo bloccarlo.

LA REAZIONE

Intanto gli uomini dell'Arma hanno ascoltato la testimonianza del quarto giovane, anche lui denunciato per il reato di lesioni personali gravissime in concorso. Assieme al suo legale, il ragazzo ha ricostruito la vicenda, fornendo la propria versione dei fatti. Tra i testimoni dell'accaduto, è stato spiegato che il tunisino sarebbe arrivato al locale a petto nudo e forse alterato, a bordo della sua auto, una mini, con la quale avrebbe anche centrato dei bidoni e che poi avrebbe spostato più volte. Alla base della furiosa reazione del gruppo, ci sarebbe l'atteggiamento dello stesso magrebino, che avrebbe infastidito le persone presenti nel bar e offeso una ragazza. Ma anche lanciato delle bottiglie, e sempre come riferito dai testimoni, oltre che da uno degli aggressori, avrebbe anche tenuto in mano un taser, dimostrandosi molto aggressivo con chiunque. Insomma, una situazione fuori controllo che sarebbe durata per diversi minuti. Finché i quattro hanno reagito, iniziando a colpire con calci e pugni il 38enne. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il 38enne è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

