Jesolo dopo le baby gang Linea dura e 20 poliziotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOPPIO VERTICEJESOLO Il messaggio lanciato dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto e dal questore Maurizio Masciopinto è stato chiaro: tolleranza zero per chi arriva in città per compiere atti illeciti e richiesta di massima collaborazione da chi si occupa di imprenditoria turistica. Dal mondo della movida ai chioschi sulla spiaggia. Violenza giovanile e ordine pubblico in primo piano ieri a Jesolo. E' l'effetto delle due riunioni organizzate ieri a Jesolo. La prima in Municipio, dove a mezzogiorno il prefetto ha tenuto il Comitato...