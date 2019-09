CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEVENEZIA Siamo alla seconda settimana di lezione e gli insegnanti di sostegno non sono ancora arrivati nelle scuole venete. Finora i presidi dispongono del personale in ruolo, ma mancano i supplenti per i quali le nomine si stanno facendo in queste ore. Considerato che per il sostegno il personale è quasi tutto precario - perché di docenti con la specializzazione per insegnare agli studenti disabili non ce ne sono - le scuole sono scoperte. Ogni preside si sta organizzando come può: c'è chi accetta gli studenti con disabilità in...