ISTRUZIONEVENEZIA Ci sono presidi che hanno detto agli studenti di portarsi i computer da casa. Chi ha investito i 20mila euro del fondo d'istituto per rimodernare il laboratorio di informatica e altri che fanno doppi, tripli e quadrupli turni. Oltre alle migrazioni di intere classi verso istituti muniti di strumentazioni e connessioni internet. Molti i disagi per le scuole medie impegnate nelle prove Invalsi computer based avviate il 4 aprile e in programma fino al 21. Test nuovi sia per la modalità , con computer e connessione internet, sia...