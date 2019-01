Ispezione dell'Ulss per i leghisti intossicati alla sagra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOZERO BRANCO (TREVISO) «I problemi intestinali per i leghisti alla sagra? Forse è stata una goliardata». Stefano Marcon, presidente della Provincia e sindaco di Castelfranco Veneto, è intervenuto ieri alla trasmissione di Radio1Rai Un giorno da pecora. Incalzato dai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari sui tanti commensali finiti in bagno dopo avere mangiato un risotto alla cena di sezione della Lega nello stand della festa del radicchio, Marcon ha per prima cosa rassicurato sulla salute dei dirigenti salviniani, compreso se...