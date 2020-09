LA DENUNCIA

BELLUNO Un fiume di insulti sulla sua pagina facebook dove coperta dal velo musulmano annuncia la sua candidatura nella lista Il Veneto che vogliamo, a sostegno del candidato Arturo Lorenzoni alla guida della Regione Veneto: «Ma torna da dove sei venuta, non vi vogliamo ancora non lo avete capito?»; «In Italia non c'è né discriminazione di sesso né discriminazione razziale, di conseguenza la tua candidatura è alquanto inutile»; «Torna a casa tua, qui non c'è e non esiste la vostra cultura medievale». Questi i messaggi più moderati. Il resto, sono insulti e sgrammaticature imbarazzanti.

Ma Assia Belhadj, italo-algerina, 36 anni, mamma di bimbi nati a Belluno e con la cittadinanza italiana, non ha intenzione di tirarsi indietro anche se comincia «ad avere paura, cento messaggi di questo tenore ogni mezz'ora non sono pochi». Agli odiatori del web risponde con una frase di una canzone di Marco Mengoni: «Credo negli esserei umani che hanno il coraggio di essere umani. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato, facendomi sentire la loro vicinanza. Non potete spegnere il mio sorriso, perché il sorriso è un augurio di speranza e coltiva la bontà in questo mondo».

«Voglio esprimere la mia solidarietà verso Assia, una nostra candidata che in questi giorni è stata ricoperta da insulti via web. Assia è una donna musulmana e bellunese d'adozione che rivendica con forza la sua cittadinanza italiana e si impegna tutti i giorni per promuovere progetti di integrazione sociale. È paradossale come chi ogni giorno cerca di fare della nostra Regione un luogo più accogliente per tutti e tutte sia stata insultata in questo modo». Così su Facebook Arturo Lorenzoni. «L'odio in rete deve essere fermato - prosegue il post - l'odio verso le donne e verso le diversità deve essere punito. Le parole hanno delle conseguenze. Le parole sono importanti. Forza Assia, sono orgoglioso di averti nella mia squadra!», conclude.

