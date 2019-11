Inquinamento, mille euro di contributo per passare dalla benzina al gas metano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Mille euro di contributo per convertire l'auto da diesel/benzina a gas/metano. Lo prevede il bando anti-smog approvato dalla giunta regionale del Veneto su proposta dell'assessore all'ambiente Gianpaolo Bottacin.«In linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il particolato - spiega l'assessore - e in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di programma firmato nel 2017 per l'adozione di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, abbiamo...