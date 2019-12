CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONEVENEZIA Ca' Foscari investe con forza sulla terza missione: dopo la formazione e la ricerca scientifica, l'obiettivo è fare da motore per la ripartenza delle imprese veneziane e venete grazie all'innovazione strategica abilitata anche dalle nuove tecnologie. Per questo il 18 dicembre l'università veneziana presenterà lo Strategy Innovation Hub: un nuovo luogo di aggregazione in un edificio ristrutturato nel campus di San Giobbe, l'ex macello convertito a polo economico, affacciato sulla laguna e in posizione strategica per chi...