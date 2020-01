INFRASTRUTTURE

VENEZIA Ora che 700 chilometri di strade sono (ri)diventate statali, la Regione presenta la lista della spesa ad Anas. Il giorno dopo la notizia sulla firma del decreto di riclassificazione da parte del premier Giuseppe Conte, l'assessore Elisa De Berti ha inviato a Roma l'elenco delle priorità a cui destinare i 100 milioni in tre anni contenuti nella dotazione finanziaria per la viabilità in rientro: otto interventi in varie province del Veneto, più un'ulteriore richiesta da 145 milioni che invece punta al fondo ordinario per le infrastrutture. Ma con l'occasione l'esponente della Lega ha anche punzecchiato i portacolori di altre forze, come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che avevano rivendicato il merito del provvedimento: «Montare sul carro dei vincitori per qualcuno è diventato uno sport».

I SASSOLINI

Erano due anni che l'assessore De Berti aspettava di togliersi alcuni sassolini dalle scarpe: dal giorno in cui a Palazzo Balbi il governatore Luca Zaia e l'allora presidente Gianni Vittorio Armani avevano stretto il patto su Veneto Strade, all'epoca bollato come «un'autonomia al contrario» per esempio dal consigliere regionale dem Graziano Azzalin. L'altro giorno invece Stefano Fracasso, capogruppo del Pd, ha definito «una firma importante» il via libera al provvedimento. «Dimentichi di tutte le accuse faziose e dei rilievi pretestuosi con cui si esibirono all'indomani della sottoscrizione del 23 febbraio 2018 ha dichiarato la titolare delle Infrastrutture scopriamo che i detrattori di quell'intesa tra Regione del Veneto e Anas, finalizzata allo sviluppo della rete stradale prioritaria regionale, sono i primi a intonare gli osanna per la firma da parte del premier Conte di un decreto che non fa altro che concretizzare quell'accordo da loro tanto bistrattato».

La leghista ha rimarcato che quell'operazione significa denari sonanti: 21 milioni di euro annui per la gestione dei 700 chilometri, investimenti di manutenzione programmata per 10 milioni di euro l'anno e uno stanziamento fino al 2022 di ulteriori 100. «Questi ultimi ha puntualizzato non vengono oggi magnanimamente dispensati al Veneto grazie a chissà quali intercessioni politiche nei confronti del governo di Roma, come i suddetti saltatori sul carro vorrebbero far apparire, ma sono il frutto di una pianificazione attenta e previdente, di una equilibrata ricerca di collaborazione con enti nazionali come l'Anas, attuate dalla giunta Zaia in questi anni».

L'OPERATIVITÀ

Ieri Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, ha espresso un auspicio: «Non si perda il modello di gestione di Veneto Strade, che in questi anni ha sempre garantito puntualità ed efficacia nelle manutenzioni». L'assessore De Berti ha così ribadito che la gestione «continuerà a essere svolta da Veneto Strade anche se quest'ultima sarà partecipata da Anas, con buona pace di quanti a suo tempo si indignarono perché, a loro dire, rinunciavamo alla nostra autonomia operativa».

LE INDICAZIONI

Dopo l'acquisto delle quote che saranno cedute dalla Provincia di Padova e l'aumento di capitale che farà entrare Anas con il 51% delle azioni, Veneto Strade andrà inevitabilmente incontro a un cambio di governance, tenuto anche conto del fatto che a fine anno scadrà l'incarico dell'amministratore delegato Silvano Vernizzi.

Nell'attesa, in mattinata la Regione ha trasmesso le indicazioni per l'utilizzo dei 100 milioni, anticipando così l'appello del pentastellato Manuel Brusco, che nel pomeriggio ha dichiarato: «Il Governo ancora una volta dimostra attenzione per il nostro territorio e la Regione si è posta su un piano costruttivo di collaborazione. Finanziamenti e accordi rischiano però di cadere nel nulla senza un piano chiaro delle vere necessità». Fra le indicazioni per il 2020, c'è il secondo stralcio della Grezzanella nel Veronese, prioritario anche secondo la dem Anna Maria Bigon: «Anas proceda celermente per terminare un'infrastruttura attesa da 30 anni, mettendo fine alle troppe promesse da marinaio delle Giunte di centrodestra che hanno governato il Veneto».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

