CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREVENEZIA «Non ci sono i fondi per realizzare la Tav». Gli imprenditori veneti sono in rivolta, e il leader della Lega Matteo Salvini attacca ancora i 5stelle: «Tutti d'accordo ma l'opera è ferma, sto diventando impaziente».«È inaccettabile che ci taglino fuori dai piani infrastrutturali. Il piano industriale delle Ferrovie dello Stato certifica che l'Alta Velocità a Est di Verona è in grave ritardo e quella da Padova a Vicenza non è stata né progettata né finanziata. È la conferma di un quarto di secolo di...