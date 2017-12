CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREVENEZIA Mantovani ritorna in gara per la piattaforma logistica di Trieste, un affare da 132 milioni. La Corte di Cassazione ha bocciato la sentenza del Consiglio di Stato che escludeva il gruppo delle costruzioni veneto dalla gara per le opere giuliane. Tra due o tre mesi dovrebbe arrivare la nuova decisione che potrebbe rimettere in pista Mantovani.I fatti. Nella gara per la progettazione, costruzione e gestione della nuova piattaforma portuale di Trieste, l'impresa Mantovani, in proprio e quale mandatario del raggruppamento...