CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREVENEZIA L'alta velocità ferroviaria rischia di fermarsi a Verona e il Veneto promette battaglia per far cambiare i piani alle Fs. «Dobbiamo sbloccare opere che avanzano troppo lentamente - avverte Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto - è ora di fare squadra». Il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza lancia la sfida: «Siamo in rivolta contro la miopia di una buona fetta della politica romana. Contro quelli che non fanno le riforme, contro quelli che non ci vogliono dare l'autonomia. Da oggi cominciamo a...