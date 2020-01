INFRASTRUTTURE

VENEZIA «Cav è lunico esempio in Italia di tutto pubblico, ma non le viene data possibilità di muoversi. Chiediamo la modifica del suo oggetto sociale, che ci darebbe la possibilità di investire subito un miliardo di euro nella viabilità regionale».

Il presidente del Veneto Luca Zaia punta ad ampliare il raggio d'azione della Cav, società al 50% della Regione e al 50% dell'Anas, e a farne la concessionaria unica delle autostrade venete acquisendo in futuro per esempio anche la gestione della Pedemontana oppure della Brescia-Padova, oggi controllata dalla spagnola Abertis, multinazionale dove l'Atlantia dei Benetton è socio di riferimento. Il presidente spiega e ironizza: «Cav sarebbe la culla per la crescita delle concessioni in Veneto, il problema è che nessuno ci fa allestire la culla malgrado il governo continui a dire che vuole tutte concessionarie pubbliche».

La strategia è chiara ed è stata messa a punto da tempo. «È una partita che portiamo avanti da un paio danni - spiega Zaia -. Abbiamo già presentato due emendamenti, uno al Governo Conte-1 e ci è stato bocciato dal Movimento Cinquestelle, e l'altro al nuovo governo non è passato in sede parlamentare. Ma non hanno nulla di sporco o tramaccioso».

Nei giorni scorsi l'ex ministro alle Infrastrutture dei 5 stelle Danilo Toninelli aveva attaccato: «Le uniche Regioni dove sono aumentati i pedaggi sono Lombardia e Veneto, le uniche amministrati dai bravissimi leghisti. Una delle concessioni autostradali che ha predisposto aumenti è, per esempio, quella del Veneto di Luca Zaia. Gli aumenti sono scattati perché il modello di gestione alla base delle concessioni è sbagliato».

Lattuale oggetto sociale di Cav, ricorda il governatore, è la gestione in concessione del Passante di Mestre e della Venezia-Padova. L'accordo stipulato a suo tempo, prevede un piano tariffario per rientrare dei costi. «Questa gestione - precisa Zaia - funziona. Quel che chiediamo al Governo è invece la modifica dell'oggetto sociale che consenta alla società di diventare concessionaria autostradale a tutti gli effetti. Lintenzione è quella di intercettare tutto, anche attraverso eventuali accordi con Autovie Venete. Ma vogliamo essere pronti anche a partecipare alle eventuali gare per la Pedemontana, se si libera, per la bretella per laeroporto o per altre concessioni, qualora si liberassero. E ricordiamo che gli utili di Cav sono destinati per statuto alla viabilità regionale, e infatti i 600 milioni già previsti di utile saranno dedicati alle strade e alla manutenzione dei viadotti regionali».

Con la modifica dell'oggetto sociale sarà possibile, secondo Zaia, arretrare a Dolo la barriera autostradale della Venezia-Padova di Villabona-Marghera, liberalizzare il Passante per i residenti nei comuni interessati. «I soldi sono là e noi vogliamo investirli subito, tra messa in sicurezza e una serie di opere, come ad esempio la partita della via del Mare (che partirebbe dal casello di Meolo-Roncade, n.d.r.)», dice Zaia.

Il presidente del Veneto auspica che l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti e la ministra dei trasporti Paola De Micheli possano essere protagoniste di questa svolta storica.

RICHIESTA A ROMA

Nei giorni scorsi il presidente della Regione aveva annunciato tempi stretti: «Il 10 gennaio presenteremo al ministro delle Infrastrutture De Micheli il progetto che prevede la trasformazione radicale della Cav in Cav 2.0, attraverso la liberalizzazione di un miliardo di investimenti senza più pesare sulle casse dello Stato e una completa autonomia della concessionaria in termini di bilancio, gestione, leve tariffarie. E, quel che più conta per i veneti, l'abolizione o una drastica diminuzione dei pedaggi per tutte le tratte origine-destinazione all'interno del perimetro della stessa Cav. Tanto per chiarire, chi percorrerà la Padova-Marghera o non pagherà nulla, o pagherà un pedaggio ridottissimo unicamente legato ai costi di gestione», ha precisato Zaia. «Cav ha un bilancio in perfetto ordine, manutenzioni a regola l'arte e, attraverso un Bond internazionale, si sta pagando da sola tutti gli investimenti. Non si tratta di una reazione alle notizie di giornata. Reitereremo il progetto al Ministro fra pochi giorni, perché il nostro progetto deve essere, ovviamente, concordato con Ministero dei Trasporti e Ministero dell'Economia ed essere in linea con le norme Ue».

