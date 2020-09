INFRASTRUTTURE

VENEZIA Amburgo si compra la piattaforma logistica del porto di Trieste, in sostanza la nuova piastra commerciale del capoluogo, con banchine d'accosto, terminal e depositi, e Venezia rizza le antenne preoccupata di perdere competitività nella gestione del mercato delle merci del Nord Adriatico. La tedesca Hhla, che sta per Hamburger Hafen und Logistik Ag, operatore del porto di Amburgo, d'accordo con i soci Icop, impresa di costruzione, Francesco Parisi, di spedizioni, e l'interporto di Bologna, a fine anno diventerà primo azionista dell'infrastrutturazione dello scalo triestino, una delle più grandi opere marittime italiane degli ultimi 10 anni. Hhla è un colosso mondiale, quotato in Borsa, con 6.300 dipendenti, che movimenta 7 milioni e mezzo di Teu sviluppando un fatturato di 1,350 milioni di euro.

GRUPPO LEADER

Numeri che danno il via libera alla nascita di un gruppo leader in Europa per la movimentazione mare-ferro dei Paesi al centro del continente e che il presidente dell'Autorità portuale Zeno D'Agostino saluta così: «Trieste ritrova il bacino naturale di sbocco centro-nord europeo che già in passato ha fatto grande il porto franco». Se lì festeggiano, a Venezia l'annuncio dell'investimento tedesco della corrazzata di Amburgo è un motivo in più per preoccuparsi del futuro dello scalo, il quale, dal canto suo, e non da ieri, si trova impantanato nelle secche di una politica che non decide né per quanto riguarda gli arrivi delle navi passeggeri e, infatti, alcune compagnie hanno già preso la rotta proprio di Trieste né di quelle merci che faticano ad approdare per il rischio d'incagliarsi sui canali che non vengono scavati e manutentati. Mentre il commissario dell'Autorità portuale Pino Musolino si limita a commentare «è un'ottima notizia per il sistema Paese», a lanciare l'allarme sono Alessandro Santi, presidente di Assoagenti e coordinatore della Venice Port Community, e l'assessore comunale uscente allo Sviluppo economico (pronto alla riconferma) Simone Venturini.

L'AGITAZIONE

Il tutto, mentre i sindacati dei lavoratori del porto hanno già annunciato lo sciopero generale il prossimo 7 ottobre e oggi è in programma l'assemblea del Comitato della portualità che raduna tutte le categorie coinvolte attorno allo scalo veneziano. «La politica spinge Trieste e si dimentica di Venezia. Per Trieste non ci sarebbe neanche partita se chi deve decidere su Venezia decidesse di permetterle di esprimere tutte le proprie potenzialità che la rendono di gran lunga più competitiva», spiega Santi. «Qui le regole non le fa il mercato, ma la classe politica che su Venezia pare aver messo i dossier dei problemi aperti a dormire sonni tranquilli riprende Per le navi passeggeri va attuata la soluzione che il Comitatone ha individuato ancora tre anni fa per l'alternativa al passaggio a San Marco, per quelle commerciali basterebbe un pescaggio a 12,5 metri. Il ritardo è già notevole, ora bisogna agire». Venturini esprime solidarietà ai lavoratori in agitazione, parlando di «un grido d'allarme e di un clima di apprensione sempre più diffuso, di fronte a governi, questo come i precedenti, che non vogliono decidere. Nell'incertezza non possono esserci investimenti né programmazione ed è normale che 5 mila lavoratori siano preoccupati».

Alvise Sperandio

