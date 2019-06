«Infrastrutture, il Nordest sia questione nazionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mario Pozza è il presidente di Unioncamere Veneto, «una realtà che rappresenta 650.000 imprese e studi professionali», insomma un bel pezzo della spina dorsale che tiene in piedi l'Italia. Per questo il sistema camerale sarà protagonista, il prossimo 19 giugno a Roma, di un convegno dedicato al corridoio Scandinavo-Mediterraneo: quello che, passando per gli interporti di Bologna e Verona, da un lato conduce verso il Tirolo e la Baviera e dall'altro collega i maggiori centri del Centro-Sud, rappresentando così una leva strategica per la...