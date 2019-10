Infrastrutture e Olimpiadi, doppia missione a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Doppia missione della Regione a Roma in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Da un lato il governatore Luca Zaia con il ministero delle Infrastrutture, dall'altro l'assessore Elisa De Berti (in foto) con Rete Ferroviaria Italiana. Il presidente Zaia ha riferito di aver ottenuto dal ministro dem Paola De Micheli ampie rassicurazioni sull'attenzione per il dossier veneto: «Ha dato formalmente la disponibilità ad incontrare le singole Regioni. Per quanto riguarda il Veneto, tratteremo con lei partite fondamentali come...