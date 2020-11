IL REPORT

VENEZIA Le conseguenze della pandemia iniziano a far sentire tutta la loro violenza anche sugli infortuni. Una morte su cinque sul posto di lavoro in Veneto è dovuta al contagio da Covid-19. Malgrado il lockdown della scorsa primavera abbia bloccato molti ambiti, non si è fermata nel territorio regionale l'emergenza degli infortuni mortali. In Veneto sono 64 le vittime rilevate da gennaio a settembre 2020, quindi una media di 7 al mese. Di questi, 50 decessi sono avvenuti in azienda, mentre 14 in itinere, cioè negli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro. E tra i 50 avvenuti sul posto di lavoro, dieci sono stati causati da contagio da coronavirus. Morti che colpiscono soprattutto chi lavora nella sanità, quindi medici e infermieri, ma anche personale di segreteria e assistenti socio-sanitari. Lo spaccato viene offerto nell'ultima indagine elaborata dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre che evidenzia come la provincia meno sicura su questo fronte sia Verona con 19 infortuni mortali, seguita da Venezia e Treviso entrambe con 11 vittime. Ci sono poi Vicenza con 9 morti, Padova con 7, Rovigo con 4 e infine Belluno con 3. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il maggior incremento di mortalità si è avuto a Treviso (+ 57 %), a Belluno (+ 50 %) e a Venezia (+38 %). Incrementi anche sugli infortuni che non hanno esiti mortali che in Veneto da gennaio a settembre 2020 sono stati 43.035, di cui 37.927 quelli avvenuti sul posto di lavoro.

EFFETTI DELLA PANDEMIA

Allargando lo spettro a livello nazionale le denunce di infortuni sul lavoro a seguito dei contagi da Covid-19, sempre alla data 30 settembre, sono stati 54.128 e il 70,7% ha riguardato le donne. Sul totale infortuni dovuti al virus, 319 hanno avuto esito mortale e il 3,1% si è verificato in Veneto. Per Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Vega Engineering i numeri non solo «sono preoccupanti», ma potevano essere più contenuti. «Sono sempre più convinto conclude - che molte di queste morti in occasione di lavoro potrebbero essere evitate se venisse rispettata la disciplina in materia di sicurezza».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA