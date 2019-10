«Influenza aggressiva» Via alle vaccinazioni: in Veneto 864.000 dosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA Quest'anno l'influenza sarà «aggressiva». L'ha annunciato ieri Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, riferendo la definizione degli esperti nazionali e annunciando la campagna vaccinale del Veneto. Al via tra il 5 e l'11 novembre, la mobilitazione ha già visto l'approvvigionamento di oltre 864.000 dosi, un numero superiore a quello delle 784.000 utilizzate lo scorso inverno, quando comunque gli immunizzati erano stati 14.000 in più della stagione precedente.I NUMERID'altra parte le complicanze sono sempre in...