Indipendenza, caccia ai mille donatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Da quattro anni la Regione cerca di ridare indietro i soldi che le erano stati donati per il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto, mai celebrato in ragione della sua incostituzionalità sancita dalla Consulta. Ma su un totale di 1.363 versamenti effettuati, finora solo per 303 è stata chiesta la restituzione. Così la direzione Servizi elettorali ha emanato un nuovo decreto, pubblicato ieri sul Bur, che dispone l'ennesima proroga: cittadini e imprese avranno tempo per farsi avanti fino al 30 settembre...