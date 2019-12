Incidenti, via alla campagna choc

LA PRESENTAZIONE

SPRESIANO (TREVISO) Al posto della vecchia Autobianchi Y10 azzurra, ci sono una Fiat Seicento blu e una Citroën C3 nera, più recenti ma ugualmente accartocciate. Tutto come nel 1998, quando Luca Zaia era appena stato eletto presidente della Provincia di Treviso, al tempo la più funestata del martoriato Veneto (quell'anno: 156 morti sull'asfalto, su un totale regionale di 709), al punto da indurlo a piazzare una macchina incidentata davanti alla sede dell'ente, prima di una serie poi continuata in mezzo alle rotatorie e fuori dalle discoteche. Un monito che, due decenni dopo, torna ora a materializzarsi nel piazzale dell'Odissea di Spresiano, uno dei dancing sopravvissuti alla fine di un'epoca ma non delle tragedie: «Nell'ultimo triennio c'è stata una recrudescenza degli incidenti stradali, si è sbagliato ad abbassare la guardia, bisogna tornare alle immagini choc», dice il governatore, presentando la campagna Okkio alla vita, guida con prudenza promossa dalla Regione con il Sindacato italiano locali da ballo, che a gennaio verrà estesa anche al resto del territorio veneto e nazionale.

LA GUERRA

Sotto l'ultimo sole dell'anno, fra gli amministratori regionali uscenti e in cerca di ricandidatura, spuntano anche ex assessori provinciali come Stefano Busolin, Marzio Favero e Paolo Speranzon, reduci politici di una guerra che nel 1999 arrivò a mietere 158 vittime nel Trevigiano e 846 in Veneto. «Ma oggi qui ci sono anche tanti cittadini rimarca Zaia a dimostrazione di quanto è nuovamente sentito il problema. Abbiamo chiuso il 2018 con 311 morti per incidenti stradali nel Veneto, un dato che a metà dicembre del 2019 è già stato superato. Ma non possiamo rassegnarci a questo, occorre ripartire con quella che chiamavamo pubblicità progresso ed essere duri di stomaco quando parliamo con i ragazzi. Portiamoli nelle Rianimazioni per capire cosa succede dopo uno scontro, mostriamo loro che si può restare vivi ma in carrozzina, accompagniamoli a vedere le auto distrutte perché l'immortalità non esiste. Rispetto a vent'anni fa, eravamo riusciti a più che dimezzare i numeri della mortalità, ma di fronte alla ripresa del fenomeno dobbiamo ripartire da zero, intercettando la nuova generazione di neo-patentati».

LE STATISTICHE

Secondo la rilevazione del Sistema statistico regionale, il 2018 si è chiuso con 14.105 incidenti stradali: 9.665 nei centri abitati e 4.440 al di fuori, di cui 636 in autostrada. Di questi, 300 sono risultati mortali, per un totale di 311 vittime (140 negli abitati e 171 fuori, di cui 29 in autostrada). I feriti sono stati 19.313. «Sul complesso delle vittime annota Zaia 258 persone hanno perso la vita in condizioni di cielo sereno e quasi la metà in conseguenza di fuoriuscite autonome: circostanze che fanno riflettere. Così come fa pensare il fatto che l'incidenza dei giovani fra i morti è superiore a quella fra i vivi: la fascia d'età 15-35 anni costituisce il 20% della popolazione veneta, ma sale al 25% rispetto al totale dei decessi per incidente stradale. Ben vengano allora le proposte, che in questi giorni ho ricevuto da tanti ragazzi, di realizzare dei video anche artigianali da far circolare sui social per sensibilizzare i loro coetanei su questi drammi».

GLI ESERCIZI

I filmati saranno trasmessi anche sugli schermi delle discoteche, dove verranno inoltre distribuiti etilometri usa e getta e bevande energetiche analcoliche. Si comincia già da questo Capodanno all'Odissea, come spiega il gestore Giannino Venerandi: «Fra i nostri clienti ci sono tantissimi giovani e come imprenditori del settore sentiamo tutta la responsabilità di impegnarci su questo fronte». Nel giro di un decennio i locali iscritti al Silb, che rappresenta la stragrande maggioranza della categoria, sono drasticamente calati in Italia: «Da tremila a duemila sottolinea il veronese Paolo Artelio, vicepresidente nazionale in quanto sono radicalmente cambiate le modalità di divertimento. Una volta si parlava di stragi del sabato sera, adesso i dati della Regione dimostrano che si muore di più al venerdì, dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 19. Ciò non toglie che vogliamo comunque fare la nostra parte, allargando anche all'esterno la sicurezza che già garantiamo all'interno dei nostri esercizi». Ecco allora il ritorno delle vetture sfasciate, che nel 2009 vennero proposte pure a Vigonza dall'allora consigliere comunale Roberto Caon, attuale parlamentare forzista: «Sono lieto che, a distanza di dieci anni, Zaia abbia ripreso l'iniziativa». Come detto in realtà il precursore fu proprio il leghista ventuno anni fa, ma la comune battaglia da combattere è sulle strade, non certo sulla primogenitura.

Angela Pederiva

