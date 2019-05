Inchiesta sulla Piastra dell'Expo, chiesti 8 mesi di reclusione per Baita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Otto mesi di reclusione è quanto chiesto ieri pomeriggio dai pm milanesi Massimo Gaballo e Vincenzo Calia nei confronti di Piergiorgio Baita, ex presidente della Mantovani, a processo con l'accusa di concorso in tentato abuso d'ufficio per uno dei due filoni dell'inchiesta sull'affidamento della «Piastra dei Servizi di Expo», aggiudicati proprio dalla padovana Mantovani. Secondo l'accusa Baita, uno dei grandi accusatori dello scandalo Mose e difeso dall'avvocato Alessandro Rampinelli, dialogando con il responsabile del procedimento...