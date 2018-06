In Veneto mille evasori totali Mafia: confiscati beni per 7 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOVENEZIA Mafia, corruzione, evasione. Sono gli ostacoli che impediscono la crescita economica dell'Italia e che la Guardia di Finanza cerca di contrastare.Ieri a Venezia si è celebrato il 244. anniversario del Corpo ed è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione in Veneto. I dati più eclatanti riguardano i 1087 evasori stanati in un anno e mezzo, gli appalti truccati per 80 milioni di euro complessivi. Ma ci sono anche frodi ai danni dello Stato per 215,5 milioni, patrimoni illeciti e aziende riconducibili alla...