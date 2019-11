IN TRIBUNALE VENEZIA Lunedì 11 novembre i 13 manager accusati di avvelenamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TRIBUNALEVENEZIA Lunedì 11 novembre i 13 manager accusati di avvelenamento delle acque e disastro innominato. Mercoledì 13 novembre i 5 attivisti indagati per un sit-in davanti alla Miteni. Sono i due appuntamenti giudiziari sul caso Pfas che scandiranno la prossima settimana al Tribunale di Vicenza.I DIRIGENTIDopo il rinvio a fine ottobre per l'astensione nazionale degli avvocati penalisti, domattina alle 9 riprenderà l'udienza preliminare davanti al gup Roberto Venditti. I pm Hans Roderich Blattner e Barbara De Munari hanno chiesto il...